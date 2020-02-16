Ares Özdemir'in son durumu hakkında açıklama! Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? 16.02.2020 17:00

Ares takma ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir’in 12 günlük yaşam savaşının ardından bugün beyin ölümü gerçekleşti. Hastane bahçesine gelen Özdemir'in yakınları ile arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü. Fenomenin annesi Sultan Kızılay'ın “Bana evlat acısı yaşatmayın. Ne olur yalvarıyorum. Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var" sözleri ise yürekleri yaktı.

ARES ÖZDEMİR KİMDİR?

Tik Tok'da 128 bin takipçiyle fenomen haline gelen Ares Özdemir, daha çok eğlenceli içerikler üretiyor. Aynı zamanda videolarında şarkılar da seslendiriyor. Özdemir, 20 yaşında ve aslen Diyarbakırlıdır. Sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre Dicle Üniversitesinde eğitim alıyor.

Antalya'da yaşamını sürdüren Ares'in gerçek adı Şehmus Özdemir'dir, sosyal paylaşım sitelerinde Ares adıyla biliniyor.

Yaklaşık 12 gündür yaşam savaşı veren Özdemir'in bugün beyin ölümü gerçekleşti. Haberi alan yakınları hastane bahçesine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü.

ARES ÖZDEMİR'İN SON DURUMU NEDİR?

Yaklaşık 12 gündür yaşam savaşı veren Özdemir'in bugün beyin ölümü gerçekleşti. Haberi alan yakınları hastane bahçesine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü.

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeni Ares Özdemirden kötü haber

"Allah rızası için kim ne yapabiliyorsa gelsin, doktor istiyorum" diyen acılı anne Sultan Kızılay, "Bu çocuğu yaşatacak bir doktor istiyorum. Bana evlat acısı yaşatmayın. Ne olur yalvarıyorum. Duyun benim sesimi. Duyun duyun duyun. Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var. Gerekirse benim beynimi çıkarın ona takın. Beyin nakli yapın. Ne istiyorsanız ben hazırım, ne olur Allah rızası için. Allah rızası için oğluma yardım edin. Bir doktor istiyorum. Tamam sakat olsun, ama ölmesin ben ona bebek gibi bakarım. Yavruma, çocuğuma bebek gibi bakarım. Ölmesin benim çocuğum. Kurban olduğum Allah için biri benim sesimi duysun. Benim çocuğum 12 gündür burada, ben onu bir umutla bekliyorum. Ben yavrumu bir umutla bekliyorum. Ne olur bana yardım edin" dedi.

Annenin sözleri yürekleri yaktı.