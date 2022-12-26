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Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki TIR alev alev yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki TIR alev alev yandı
26.12.2022 18:22 - Son Güncelleme: 26.12.2022 18:36

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Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki TIR alev alev yandı. Ekiplerin müdahalesiyle yarım saatte söndürülen TIR hasar gördü. Antalya- Alanya D400 karayolunda seyir halinde olan Gökhan Karaca'nın kullandığı 07 YAG 93 plakalı TIR Serik'e bağlı Cumalı Mahallesi yakınlarında ön lastiklerin bulunduğu kısımdan yanmaya başladı. Bir anda büyüyen yangın şoför mahalline de sıçradı. Durumu fark eden sürücü yolun kenarında aracı durdurarak yangını söndürmeye çalıştı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolu araç trafiğine kapattı. 2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saat sonra söndürüldü. Aracın şoför mahalli tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ayrıca elektrik telleri de hasar gördü. Yangının sönmesiyle trafiğe kapanan yol polis tarafından açıldı.

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