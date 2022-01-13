Haberler Yaşam Videoları Antalya Serik'te liseli kızların kavgası kameraya yansıdı! Saçlarından tutup çamurlu suya sürükledi

Antalya Serik'te liseli kızların kavgası kameraya yansıdı! Saçlarından tutup çamurlu suya sürükledi

Antalya Serik'te liseli kızların kavgası kameraya yansıdı! Saçlarından tutup çamurlu suya sürükledi
13.01.2022 15:00

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:26
Kimseye aldırış etmeden...
Ana Sayfa 22:10
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:35
MSB'den o görüntüye inceleme!
Ana Sayfa 01:57
Başkan Erdoğan Avrupa Birliği...
Ana Sayfa 03:55
ÖTV'de yeni düzenleme!...
Ana Sayfa 00:37
İnternet üzerinden yayıncılık...
Ana Sayfa 07:13
HDP Milletvekili Semra Güzel...
Ana Sayfa 00:32
Liseli kızların kavgası...
Ana Sayfa 01:18
Taksimetre ücretini beğenmeyen...
Ana Sayfa 02:25
Zincir marketlere ürün...
Ana Sayfa 02:44
Otomobillerde ÖTV matrahı...
Ana Sayfa 02:38
3600 ek gösterge çalışanlara...

Antalya’nın Serik ilçesinde bir lisenin arka bahçesinde bir genç kız, saçlarından tuttuğu arkadaşını yere yatırarak acımasızca dövdü. O anları kayda alan arkadaşı ise kavgayı ayırmazken, ayırmak isteyen erkek şahsa da engel oldu. Yere yatırdığı kıza hunharca saldıran liseli kız, "Ben sana kaç kere söyledim. Uzak duracaksın" diye bağırdı.

Yaşam Videoları

Olay, Serik ilçesinde bir lisenin arka bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında tartışma yaşanan iki genç kız arkadaşları ile birlikte okulun arka bahçesinde buluştu. Bu sırada kızlardan birinin üzerinde bulunan kapüşonlu elbise alındı.

Daha sonra ise diğer kız saçından tutarak sürükledi. Kız bu sırada çamurlu suyun içerisine düştü.

"UZAK DURACAKSIN"

Yere yatırdığı kıza hunharca saldıran liseli kız, "Ben sana kaç kere söyledim. Uzak duracaksın" diye bağırdı.

Arkadaşı ise üzerine kapanarak saçlarından tutup, defalarca kafasını yere vurdu. Bu sıra kızları ayırmak isteyen bir erkek ise olayı kayıt altına alan diğer kız tarafından "bırak" denilerek engellendi.

Olay anı bir başka genç kız tarafından kayıt altına alındı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.

O anları kayda alan kızın arkadaşlarını ayırmak yerine kayıta devam etmesine izleyenler tepki gösterdi. Görüntünün ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA