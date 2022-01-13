Cadde ortasında iğrenç olay

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen iki şahıstan birisi, işlek bir caddede kimseye aldırış etmeden kaldırımda bulunan elektrik trafosuna tuvaletini yaptı. Şahsın gerçekleştirdiği iğrenç olay ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, 8 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen kimliği belirsiz iki şahıstan birisi, kaldırım üzerinde yürüdüğü esnada çevredeki araç ve insanlara aldırış etmeyerek, elektrik trafosuna tuvaletini yaptı. Şahsın bu hareketini gören vatandaşlar şaşkına döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, işini bitiren şahsın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi dikkat çekti.