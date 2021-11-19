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Ankara’da virajı alamayan araç takla attı 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ankara’da virajı alamayan araç takla attı 1 ölü, 1 ağır yaralı
19.11.2021 15:58
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nkara’dan Ayaş ilçesine seyir halindeki araç, yağıştan dolayı kayganlaşan yol nedeniyle virajı alamayarak takla attı. Kaza sonucu araçtaki bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Ankara-Ayaş istikameti Aysanti Geçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Çerkeş idaresindeki 06 YU 164 plakalı Renault marka araç, Ankara’dan Ayaş istikametine doğru seyir halindeyken, Aysanti Geçidi mevkiinde, şiddetli yağışın ardından kayganlaşan yolun etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Keskin virajdan dönemeyen araç yoldan çıkarak takla attı. Olay yerine, yoldan geçen araçların ihbarı ile çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, 3’ü yetişkin 5 kişinin bulunduğu araçtaki Hatice Çerkeş'in yaşamını yitirdiğini belirlerken, Melahat Çerkeş'i ise ağır yaralı olarak en yakın hastaneye sevk etti.

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