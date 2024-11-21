SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ankara'da kan donduran olay: Eşini ve kendi arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Haberler Yaşam Videoları

Ankara'da kan donduran olay: Eşini ve kendi arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 16:56

Olay, sabah 04.00 sıralarında Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Servet Bozkurt, eşi Elif Bozkurt'u bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından ayağındaki elektronik kelepçeyi kıran Bozkurt, arkadaşı olduğu düşünülen Hasan Ş.'nin işlettiği tekel büfesine gitti. Bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştığı Hasan Ş.'yi de bıçakla öldüren Bozkurt cinayetin ardından bölgeden ayrıldı. 3 bin lira karşılığında anlaştığı Mertcan Kılıç'ı azmettirdiği iddia edilen Bozkurt hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Bozkurt'un, öldürdüğü eşiyle aynı evde yaşadığı, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu ve boşanma aşamasında olduğu iddia edildi. Öldürülen Elif Bozkurt ile Hasan Ş.'nin cenazeleri ise ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülürken saldırgan Bozkurt'un yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Megakent İstanbul'da yağmur ve lodos etkili oldu
21.11.2024Perşembe
Bursa'da şiddetli fırtına: İnşaatın çatısından kopan 5 metrelik çelik aracın tavanına böyle saplandı
21.11.2024Perşembe
Esenyurt TEM Bağlantı yolunda yağmur sonrası zincirleme kaza
21.11.2024Perşembe
Üsküdar’da balıkçılar lodosa rağmen oltalarını bırakmadı
21.11.2024Perşembe
Bartın'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı
21.11.2024Perşembe
Bunlar da Var
Kuruluş Osman 171. bölüm: Osman Bey’in büyük sınavı: Bir tarafta vatan toprağı, bir tarafta biricik kızı 04:51
Kuruluş Osman 171. bölüm: Osman Bey’in büyük sınavı
21.11.2024Perşembe
PKK’lı Ümit: Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP’yi yıkmalıyız 00:59
PKK'lı Ümit: "Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız"
20.11.2024Çarşamba
Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan yeni paylaşım! 00:06
Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan yeni paylaşım!
20.11.2024Çarşamba
FETÖ kumpaslarıyla zaman ayarlı CHP-CIA-MOSSAD masası 02:17
FETÖ kumpaslarıyla zaman ayarlı CHP-CIA-MOSSAD masası
20.11.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA