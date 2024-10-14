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Ankara’da erkekleri tuzağa düşüren çeteye operasyon: 9 gözaltı
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Ankara’da erkekleri tuzağa düşüren çeteye operasyon: 9 gözaltı

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 10:54 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 10:55

Ankara’da sosyal medya üzerinden erkekleri tuzağa düşüren, hırsızlık ve dolandırıcılık yapan çeteye düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya aracılığıyla erkekleri kandırarak kızlarla buluşturan şahısların suç ortağı kızlara kazandıkları para dan üçte bir oranın da pay verdikleri belirtildi. Kandırılan erkeklerin müzik dinleme bahanesiyle telefonlarını alan çete üyeleri şifrelerini öğrenerek mağdurları içecek, yiyecek alma gibi bahanelerle araçtan indirdikleri anda kendilerini bekleyen çete üyelerinin sahte plakalı araçlarıyla kaçtıkları tespit edildi. Telefon şifresi ve internet bankacılığı aynı olan mağdurların hesaplarından kendi hesaplarına para aktardıkları, internet bankacılığı aracılığı ile kredi çekerek çektikleri kredileri kendi hesaplarına aktardıkları bilgisi alındı.

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