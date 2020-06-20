Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

20.06.2020 11:18

Son dakika haberine göre Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a üye olduklarına dair istihbari bilgiler bulunan 24 şüpheli gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Haziran günü düzenlenen iki ayrı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları ve çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 26 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 Türk vatandaşı, 18 Irak, 2 Suriye uyruklu şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.