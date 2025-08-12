PODCAST CANLI YAYIN

Anamur'da kadın cinayeti!

Mersin’in Anamur ilçesinde araç içinde başlayan tartışma, sanayi sitesi girişinde kanlı bitti. Naim Şen, Songül Perçem’i av tüfeğiyle öldürdü, ardından intihar girişiminde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Mersin-Antalya kara yolundaki sanayi sitesinin girişinde meydana geldi. Naim Şen (40) ile Songül Perçem (40), iddiaya göre araç içinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma Kanlı Bitti
Tartışmanın büyümesi üzerine Songül Perçem araçtan indi. Naim Şen, aracından aldığı av tüfeğiyle Perçem'in peşinden giderek başına ateş etti.

Aynı Silahla İntihar Girişiminde Bulundu
Perçem'i öldüren Şen, ardından tüfeğin namlusunu kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Songül Perçem'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Naim Şen, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Perçem'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

