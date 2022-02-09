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Anahtarı kontak üzerinde unutunca motosikleti çalındı

Anahtarı kontak üzerinde unutunca motosikleti çalındı
09.02.2022 11:02

OTOMATİK OYNAT

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Gaziantep'te yaşayan Yusuf Sami Yaşar'ın park ettikten sonra anahtarı üzerinde unuttuğu motosikleti çalındı. Toplam değeri 17 bin lira civarında olan motosikletin çalınma anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, merkez Şahinbey ilçesi Kocaoğlan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde 7 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle bir yere giden 18 yaşındaki Yusuf Sami Yaşar, iş yerine tekrar döndükten sonra motosikletini park ederek işinin başına döndü. Bu esnada Yusuf Sami'nin motosikletin anahtarını kontak üzerinde unuttuğunu fark eden 3 şüpheli şahıs, bir süre bölgede keşif yaptıktan sonra harekete geçti.

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