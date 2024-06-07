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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024, 17:24 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024, 17:24

Amasya’daki feci kaza kamerada! İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi öldü

Amasya’da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Fatih Tıngır ve yolcu Buğra Uluğ hayatını kaybetti. Kazada sürücülerin yolcu olan arkadaşları Emre Çağlar Öksüz (37) ile Buğra Uluğ (20) yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza bu sabaha karşı saat 01.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi.

İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Kurtboğan köprü istikametinden Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan Fatih Tıngır (38) yönetimindeki 05 ADV 987 plakalı motosiklet, Akbilek köprü istikametinden aynı cadde üzerinde seyir halinde olan Asaf Biçen (21) yönetimindeki 05 ADG 854 motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüleri Fatih Tıngır ile Asaf Biçen ve her iki motosiklette yolcu olan arkadaşları Emre Çağlar Öksüz (37) ile Buğra Uluğ (20) yaralandı.

Kazada ölen motosiklet sürücüsü Fatih Tıngır

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ölen yolcu Buğra Uluğ

KAZA ANI İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Fatih Tıngır ve yolcu Buğra Uluğ yaşamını kaybetti. Diğer sürücü Asaf Biçen ve Emre Çağlar Öksüz Samsun'a sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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