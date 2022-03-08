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Alt geçitte devrilen ambulanstan 3 sağlık görevlisi yara almadan kurtuldu

Alt geçitte devrilen ambulanstan 3 sağlık görevlisi yara almadan kurtuldu
08.03.2022 12:28 - Son Güncelleme: 08.03.2022 12:40

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Zeytinburnu’nda özel bir şirkete ait ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Devrilen ambulanstan kendi imkanlarıyla çıkan 3 sağlık görevlisi kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, saat 10.30 sıralarında Zeytinburnu Topkapı alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Topkapı alt geçitten Yedikule istikametine giden özel bir şirkete ait olan 38 AFP 799 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza sonrası devrilen ambulans içerisinde bulunan 3 sağlık görevlisi kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ambulans sürücüsü ile 2 sağlık görevlisi kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Yedikule istikametinde araç trafiği oluştu. Olay yerine sevk edilen çekici ile ambulans olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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