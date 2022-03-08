Yer: Elazığ’da garip olay! Arkasına bakarak yürüyen adam aydınlatma direğine böyle çarptı

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre arkasına bakarak yürüyen şahıs, önündeki aydınlatma direğine çarptı.

O ANLAR KAMERADA

Çarpmanın etkisiyle direk adeta sallanırken, neye uğradığını şaşıran vatandaş ise uzun süre kendine gelmeye çalıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.