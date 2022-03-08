Yer: Elazığ’da garip olay! Arkasına bakarak yürüyen adam aydınlatma direğine böyle çarptı

Elazığ’da arkasına bakarak yürüyen bir vatandaş önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk sallanırken adam ise neye uğradığını şaşırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ’da arkasına bakarak yürüyen bir vatandaş önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk sallanırken adam ise neye uğradığını şaşırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI
Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre arkasına bakarak yürüyen şahıs, önündeki aydınlatma direğine çarptı.
O ANLAR KAMERADA
Çarpmanın etkisiyle direk adeta sallanırken, neye uğradığını şaşıran vatandaş ise uzun süre kendine gelmeye çalıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.