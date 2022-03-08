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Yer: Elazığ’da garip olay! Arkasına bakarak yürüyen adam aydınlatma direğine böyle çarptı

Yer: Elazığ’da garip olay! Arkasına bakarak yürüyen adam aydınlatma direğine böyle çarptı
08.03.2022 21:49

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Elazığ’da arkasına bakarak yürüyen bir vatandaş önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk sallanırken adam ise neye uğradığını şaşırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre arkasına bakarak yürüyen şahıs, önündeki aydınlatma direğine çarptı.

O ANLAR KAMERADA

Çarpmanın etkisiyle direk adeta sallanırken, neye uğradığını şaşıran vatandaş ise uzun süre kendine gelmeye çalıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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