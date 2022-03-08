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Adana'da polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

Adana'da polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı
08.03.2022 10:19 - Son Güncelleme: 08.03.2022 10:19

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Adana’da polis trafikte durduğu kadın sürücülere, kadınlar gününü kutlayıp karanfil dağıttı. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı’nda durdurulan kadın sürücülere ve araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı. Uygulama için durdurulduklarını zanneden kadın sürücüler, kendilerini karanfillerle karşılayan polisleri görünce şaşkınlık yaşadı. Polisin karanfil verdiği kadınlar, kendilerini unutmadıkları için polislere teşekkür etti. Ayrıca Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, makamında ağırladığı kadın polislere karanfil verdi. Kadın polisler için emniyet müdürlüğü yemekhanesinde kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi.

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