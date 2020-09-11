Aleyna Çakır'ın ölümünde Müge Anlı'dan Türkiye'ye tüyleri diken diken eden çağrı: Kadına asla bir fiske dahi vurmayacaksın!

11.09.2020 10:18

Türkiye bu hafta 21 yaşındaki Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne kilitlendi. Gencecik bir kadının erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddiasının ardı arkası kesilmiyor. Atv canlı yayınına çıkarak Müge Anlı'dan yardım isteyen acılı anne-babanın feryadı yürekleri sızlatırken, Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun hakkında sayısızca kişiden gelen şiddet ve tehdit iddiası sonrasında Müge Anlı Türkiye'ye çağrıda bulundu. 46 yaşındaki Müge Anlı'nın, "Kadına asla bir fiske dahi vurmayacaksın! Bana dokunmayacaksın!" çağrısı Türkiye gündeminde yerini aldı.

21 yaşında Ankara'daki evinde intihar ederek öldüğü iddia edilen Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında Müge Anlı'ya gelen ihbarlar Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yakın çevresi tarafından Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran'da Ankara'da yaşadığı evinde asılı olarak bulunmuştu. Ailesi Aleyna'nın intihar ettiğine inanmazken sevgilisi Ümit'in şüpheli olabileceğini bildirmişti. Ümit Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aleyna Çakır'ın öldürülmüş olabileceği şüphesi daha da arttı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan görgü tanıklarının anlattıklarının ardından Aleyna ile bir dönem aynı gece kulübünde çalışan arkadaşı, Aleyna'nın ailesini korumak için çevresindeki herkese Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çalıştığını söylediğini belirtti. Çalıştığı yerden ayrılmasının ardından Aleyna ile bir mekanda karşılaştığını söyleyen genç kız, Aleyna'nın işten ayrılmaya çalıştığını ve okumaya karar verdiğini söyledi.

Aleyna'nın ölümünün ardından Ümitcan Uygun ile karşılaşan genç kadın, Ümit'in kendisini ve diğer iş arkadaşlarını tehdit ettiğini belirtti. 'Aleyna'yı ben öldürdüm, sizi de öldürürüm' diyen Ümit'in 'Benim elime düşen bir daha kurtulamaz' dediğini söyledi.

'SINIRLARIMI ZORLUYOR, BU KIZI ARTIK ÖLDÜRECEĞİM'

Ümitcan Uygun'un eski iş arkadaşı, yayına bağlanarak Aleyna'yı en son ölümünden bir gün önce gördüğünü söyledi. Aleyna'yı ilk başta Ümit'in eşi olarak tanıdığını söyleyen genç kız, yan yana her gördüğünde Ümit'in Aleyna'yı tartakladığını söyledi. Aleyna'nın ölümünden bir gün önce ikisini yan yana gördüğünü söyleyen görgü tanığı, Ümit'in çok sinirli bir şekilde eve gittiğini, 'Bu kız benim sınırlarımı çok zorluyor, artık onu öldüreceğim' dediğini belirtti.

Canlı yayına gelen sayısız ihbar sonrasında acılı annenin feryadı hem Müge Anlı'yı hem de yayını izleyen herkesi öfkelendirdi. Bu durum karşısında Müge Anlı'dan ayakta alkışlanacak bir çıkış geldi.

Anlı'nın bu "Kadın olabilirim, erkek olabilirim, istediğim kıyafeti giyebilirim, istediğim saatte istediğim yere gidebilirim. Bana dokunmayacaksın!" çıkışı, sosyal medyada da gündem oldu!

"BANA DOKUNMAYA HAKKIN YOK"

Müge Anlı: "Kadın olabilirim, erkek olabilirim, istediğim kıyafeti giyebilirim, istediğim saatte istediğim yere gidebilirim. Ben özgür bir bireyim, bana dokunamazsın. Bitti! Sevgilim olabilirsin, kocam olabilirsin, babam olabilirsin, annem olabilirsin; bana dokunmaya hakkın yok!"