Müge Anlı'da işlenen Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında itiraf gibi tehdit: "Seni de öldüreceğim!" 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın infial yaratan videosunun sahibi Ümitcan Uygun, genç kızın ölümünde baş şüpheli olarak yer alıyor. Ümitcan Uygun, sosyal medyada açılan canlı yayın esnasında Tiktok fenomenini ölümle tehdit etti. Ümitcan Uygun'un itiraf niteliğindeki tehdit dolu canlı yayını çok sayıda kişi tarafından izlenirken bir o kadar da tepki yağdı.

Müge Anlı'da işlenen Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında itiraf gibi tehdit: "Seni de öldüreceğim!" 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunmuştu Aleyna Çakır. Herkes buna intihar demişti ancak Adli Tıp incelemesine göre bu bir intihar değildi. Aleyna'nın vücudunda işkence izleri vardı. Ankara Keçiören'deki evinde cansız şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın davası sürerken, genç kızın ölümüyle ilgili şüpheler devam ediyor.

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli isim olan Ümitcan Uygun, TikTok canlı yayın videosuna gelen yorumlarla geçtiğimiz günlerde de dikkat çekmişti.

Aleyna Çakır'ı darp ederek bayıltıp video çeken ve yine Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a, dün açtığı canlı yayında gelen yorumlar gerçekten "pes" dedirtti!

Ümitcan Uygun'a gelen yorumlara sosyal medyada tepkiler gecikmedi... Ümitcan Uygun, geçtiğimiz kasım ayında paylaştığı video ile de tepki çekmişti.

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından pek çok detay ortaya çıkmış, özellikle genç kızın ölümüne ilişkin baş şüpheli Ümitcan Uygun ismi çok konuşulmuştu.

Son olarak Ümitcan Uygun, kendisi hakkında yapılan haberler ve yorumlara ilişkin sosyal medya hesabından canlı yayın açıp açıklamalarda bulundu. Ümitcan Uygun'un akılalmaz sözleri ise sosyal medyada büyük tepki çekti…

"KUDURUN"

Aleyna Çakır cinayetinde baş şüpheli olarak gösterilen eski sevgili Ümitcan Uygun, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Uygun, Instagram üzerinden canlı yayın yaparak, "Benim hakkımda kötü yazan arkadaşlar sizin hepinize sesleniyorum. Ben ayakta durduğum sürece siz kudurun, kafayı bozun" dedi.

İNFİAL YARATAN VİDEO...

Daha önce bir video yayınlayarak Aleyna Çakır hakkında konuşan Ümitcan Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir" ifadelerini kullanmıştı.