İstanbul'da metro ve metrobüste sabah yoğunluğu! Koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı

Son dakika haberi... İstanbul Avcılar’daki Merkez Üniversite Metrobüs Durağı’nda bu sabah da işe gitmek isteyenler sıraya girerken yoğunluk oluşturdu. Kalabalık nedeniyle koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafe hiçe sayıldı. İBB yönetimi, toplu taşımalarda sefer sayılarını artırmadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağındaydı.

Beylikdüzü yönünden gelen araçlardan inerek oturarak yolculuk yapmak isteyenlerin de eklenmesi ile Avcılar'daki hareket noktasına gelen metrobüslere binmek isteyenler sırada beklemek zorunda kaldı.

Metrolarda özellikle Kirazlı-Yenikapı seferlerinde yine yoğunluk görülürken, kalabalık nedeniyle koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafe hiçe sayıldı.





SEFER SAYILARI ELEŞTİRİ KONUSU

CHP'li İBB yönetimi, uzun zamandır sefer sayılarını artırmadığı ve toplu taşımalarda yoğunluğa sebep olduğu gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde.

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