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Aksaray’da trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı
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Aksaray’da trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Giriş Tarihi: 16.04.2025 20:12:34 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 20:20:34

Yeşilova beldesi girişinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan M.D.’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi girişinde meydana gelen trafik kazasında, M.S. (42) yönetimindeki 68 AFJ 441 plakalı Toyota marka otomobil, sola döndüğü sırada arkasından gelen ve sollamaya çıkan İ.S. (61) yönetimindeki 68 HA 860 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole düştü ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüleri M.S. ve İ.S. ile yolcu olarak bulunan M.D. (53) ve B.S. (42) yaralandı. 68 AFJ 441 plakalı araçta sıkışan M.S., itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak ambulansa alındı. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. M.D.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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