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Gaziantep’te motosiklet kazası: 1 yaralı
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Gaziantep’te motosiklet kazası: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 16.04.2025 19:58:33 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 20:00:42

Yavuzeli ilçesi Sultan Selim Mahallesi’nde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu sürücü Muzaffer Y. yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Sultan Selim Mahallesi Araban Caddesi'nde meydana gelen kazada, Muzaffer Y. (22) yönetimindeki 27 ANC 304 plakalı motosiklet, Bilal Ç. (28) idaresindeki 80 LD 750 plakalı Volkswagen marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Muzaffer Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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