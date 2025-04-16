Gaziantep’te motosiklet kazası: 1 yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Sultan Selim Mahallesi Araban Caddesi'nde meydana gelen kazada, Muzaffer Y. (22) yönetimindeki 27 ANC 304 plakalı motosiklet, Bilal Ç. (28) idaresindeki 80 LD 750 plakalı Volkswagen marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Muzaffer Y. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.