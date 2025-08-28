Aksaray’da kayınpeder dehşeti: Eski damadını kurşun yağmuruna tuttu

APARTMAN ÖNÜNDE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, Aksaray'ın Büyük Bölcek Mahallesi 2411 Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıldır boşanma aşamasında olan kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle defalarca şikâyette bulunan Yılmaz Atak (59), apartman önüne gelen eski damadı Uğur Deniz'le (38) tartışmaya başladı.

BİR ŞARJÖR KURŞUN SIKTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eski köy muhtarı olduğu öğrenilen Yılmaz Atak, tabancasını çıkararak eski damadına bir şarjör kurşun sıktı. Kanlar içinde yere yığılan Deniz'i gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Uğur Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçmayan Yılmaz Atak, evinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Uğur Deniz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çiftin yaklaşık 3 yıldır boşanma aşamasında oldukları, Uğur Deniz'in ise sık sık eşini ve ailesini rahatsız ettiği, bu nedenle defalarca adli mercilere şikâyette bulunulduğu öğrenildi.