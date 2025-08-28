Bursa’da saldırı anı kamerada: Yumruk sonrası bıçak sapıyla vurdu

YUMRUKLA YERE DÜŞÜRDÜ

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede karşılaşan husumetliler arasında gerginlik çıktı. Belindeki bıçakla karşısındaki kişinin üzerine yürüyen saldırgan, yumruk atarak onu yere düşürdü.

BIÇAK SAPIYLA DEFALARCA VURDU

Şüpheli, yere düşen husumetlisini bu kez bıçağın sapıyla başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darbetti. Kanlar içinde kalan yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.