Bursa’da saldırı anı kamerada: Yumruk sonrası bıçak sapıyla vurdu

Bursa’da husumetlisine yumruk atarak yere düşüren kişi, ardından bıçağın sapıyla başına ve vücuduna vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi arıyor.

YUMRUKLA YERE DÜŞÜRDÜ
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede karşılaşan husumetliler arasında gerginlik çıktı. Belindeki bıçakla karşısındaki kişinin üzerine yürüyen saldırgan, yumruk atarak onu yere düşürdü.

BIÇAK SAPIYLA DEFALARCA VURDU
Şüpheli, yere düşen husumetlisini bu kez bıçağın sapıyla başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darbetti. Kanlar içinde kalan yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

