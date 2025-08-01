Aksaray'da ehliyetsiz sürücü dehşeti
Aksaray’da gece saatlerinde kavşakta otomobil ve cipin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 2’si çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Otomobili kullanan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarpışmaya neden olduğu öğrenildi. Araçlar hurdaya dönerken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Aksaray'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.C.V.'nin kontrolündeki otomobil, kavşakta Elif Temel'in kullandığı ciple çarpıştı. Gece 23.30 sıralarında meydana gelen kazada 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Otomobilde bulunan Afganistan uyruklu 2 kişiyle birlikte cipteki anne-baba ve 2 çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, ehliyetsiz sürücünün araç kullanması sosyal medyada tepki topladı.