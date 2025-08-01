Aksaray'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.C.V.'nin kontrolündeki otomobil, kavşakta Elif Temel'in kullandığı ciple çarpıştı. Gece 23.30 sıralarında meydana gelen kazada 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Otomobilde bulunan Afganistan uyruklu 2 kişiyle birlikte cipteki anne-baba ve 2 çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, ehliyetsiz sürücünün araç kullanması sosyal medyada tepki topladı.