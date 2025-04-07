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Aksaray Eskil’de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı!
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Aksaray Eskil'de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı!

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 18:59 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 18:59

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Kökez - Çulfa yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan tarım işçilerine çarptı. Feci trafik kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan tarım işçilerine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde Kökez - Çulfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan B.S. (58) idaresindeki 68 HH 612 plakalı otomobil, tarlada çalışan ve yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu Semilhullah Tahari (26) ve E.M. (19) isimli tarım işçilerine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı E.M. ve sürücü B.S.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, Semilhullah Tahari'nin öldüğü tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. E.M.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza mahallinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı

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