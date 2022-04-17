RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Adıyaman'da silahla kafasına ateş eden polis memuru ağır yaralandı

Adıyaman'da silahla kafasına ateş eden polis memuru ağır yaralandı

Adıyaman'da silahla kafasına ateş eden polis memuru ağır yaralandı
17.04.2022 10:46 - Son Güncelleme: 17.04.2022 10:47

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:18
Afrika uyruklu grup ile...
Yaşam 03:24
Maltepe'de İETT otobüsü yolcu...
Yaşam 02:07
Taksi şoförü bulduğu para dolu...
Yaşam 03:39
Nemrut Dağı’nda turizm sezonu...
Yaşam 01:50
Sahte madeni Euro operasyonu...
Yaşam 04:44
Sürücüsünün direksiyon...
Yaşam 03:21
Tartıştığı sürücünün aracına...
Yaşam 00:28
Kaçak cep telefonu operasyonu
Yaşam 00:42
Gecekondunun üzerine tır...
Yaşam 01:11
Kadınlarının görüntülerini...
Yaşam 04:41
Eminönü Yeni Camii’nin 425...
Yaşam 01:18
Alkollü şahıs tartıştığı eşini...

Adıyaman’da, beylik tabancası ile kafasına ateş eden özel harekat polis memuru ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde bulunan ikametinde yaşayan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet K. (34), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eline aldığı beylik tabancası ile kafasına ateş etti. Evli ve 1 çocuk babası Özel Harekat Polis Memuru Ahmet K.’yi kanlar içerisinde gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Ahmet K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA