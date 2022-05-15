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Adana'da yanan motosikleti 150 litre şalgam dökerek söndürdüler

Adana'da yanan motosikleti 150 litre şalgam dökerek söndürdüler
15.05.2022 10:15 - Son Güncelleme: 15.05.2022 10:15

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Edinilen bilgiye göre yangın, Cuma günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde bulunan Adana Merkez Otogarı'nda ki 9 numaralı peronda meydana geldi. İddiaya göre, park edilen motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın tüpü çalışmadı. Vatandaşlar, itfaiye gelene kadar otogarın yangın tüpüyle yangını söndürmek istedi ancak tüp çalışmadı. Şalgamcı yardıma koştu. Bu sırada otogarda şalgam satan ve Mardin’e 150 litre şalgam gönderecek olan Veysel Kaplan, şalgamlarını feda ederek hepsini yanan motosikletin üzerine döktü. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yangın, dökülen şalgam suları sayesinde kısa sürede söndürülürken motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.

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