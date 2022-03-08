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Tuzla’da 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Tuzla’da 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
08.03.2022 09:54 - Son Güncelleme: 08.03.2022 09:54

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Tuzla’da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede alevlere teslim olan binanın çatısı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlere teslim olan çatının yanma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki esnaf durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine gelen itfaiyeye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri olumsuzluk olmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimsenin yaralanmadığı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısında maddi hasar oluşurken, çatının alevlere teslim olduğu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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