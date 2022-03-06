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Adana'da meyve-sebze kasası taşıyan kamyondan 17 bin 450 paket kaçak sigara çıktı

Adana'da meyve-sebze kasası taşıyan kamyondan 17 bin 450 paket kaçak sigara çıktı
06.03.2022 10:55 - Son Güncelleme: 06.03.2022 10:55

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Adana’da boş meyve-sebze taşıyan kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti takibe aldı. Ekipler, kamyoneti merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasında durdurup çay-tütün detektör köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin, tepki vermesi üzerine yapılan incelemede boş meyve-sebze kasaların arkasına gizlenmiş 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis ekibi, araçtaki Mehmet Nur A. ve Cihat A’yı gözaltına aldı.

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