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Eskişehir'de bir şahıs sigara almak için gitti 9 gün sonra sulama kanalında cesedi bulundu

Eskişehir'de bir şahıs sigara almak için gitti 9 gün sonra sulama kanalında cesedi bulundu
06.03.2022 15:05 - Son Güncelleme: 06.03.2022 15:18

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Eskişehir’de arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekânından sigara almak için ayrılan ve 9 gündür haber alınamayan şahıs sulama kanalında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, 26 Şubat günü sabaha karşı 04.00 sıralarında arkadaşlarıyla Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’taki bir eğlence mekânında bulunan Göktuğ Certel (51), sigara almak için mekândan ayrıldı. Ayrılırken ceketini, cep telefonunu ve araba anahtarını yanına almadığı öğrenilen Certel’den bir daha haber alınamadı. Certel’in yakınları ise 2 gün bekleyişin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne kayıp başvurusunda bulundu. Geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Eğlence mekânındaki çıkış anından itibaren güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Göktuğ Certel’in Eskişehir-Mihalgazi karayolu üzerinde görüntülendiğini tespit etti. Kayıp şahsın bulunması için bölgede bulunan sulama kanalı ve civarında arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına polis ve jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT, DAK, OBAK, İHH arama kurtarma ekipleri de katıldı. Bölge dron ve arama kurtarma köpekleriyle tarandı. Sulama kanalında cesedi bulundu. Eskişehir-Mihalgazi karayolu yakınlarından geçen sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından ceset kıyıya çıkarıldı. Eğlence mekânından ayrıldıktan sonra haber alınamayan 51 yaşındaki Göktuğ Certel’e ait olduğu belirlenen ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

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