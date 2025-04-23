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Adana’da korkunç cinayet: 2 ölü! Zanlı intihar etti
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Adana’da korkunç cinayet: 2 ölü! Zanlı intihar etti

Giriş Tarihi: 23.04.2025 00:57:36 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 01:03:48

Adana Gürselpaşa Mahallesi’nde Mehmet Eser, tartışma sonrası Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş’ı tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı, saklandığı evde intihar etti.

Adana'nın Gürselpaşa Mahallesi'nde , Mehmet Eser (22) , bir apartman dairesinde buluştuğu Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş (20) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eser, tabancasını çekerek iki kişiye defalarca ateş etti . Göğsünden vurulan Savuran ve Demirbaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri , zanlı Mehmet Eser'in Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda saklandığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda, polis ekiplerini fark eden Eser, binanın damına çıktı. Kaçış şansı kalmadığını anlayan zanlı , yanında taşıdığı tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

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