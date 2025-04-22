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Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 2 yaralı
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Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 22.04.2025 16:12:58 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 16:14:03

Bursa kara yolunda otobüsün yol kenarına devrildiği kazada 1 yolcu hayatını kaybetti, şoför ile muavin yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Bolu-İzmir seferini yapan, 15 kişinin içerisinde bulunduğu 16 VD 838 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü Orhan Ş.'nin (60) direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik görevlileri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otobüste bulunan 13 yolcudan 1'inin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Orhan Ş. ile muavin Hüseyin Şimşek (32) hastaneye kaldırıldı.

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