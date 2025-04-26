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Adana’da klima montajı sırasında dehşet! 3. kattan düşen işçi hastaneye kaldırıldı
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Adana'da klima montajı sırasında dehşet! 3. kattan düşen işçi hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 26.04.2025 14:44:53

Adana'nın Seyhan ilçesinde klima montajı yaparken dengesini kaybeden 25 yaşındaki Halil Balcı, 3 katlı binanın damından düşerek ağır yaralandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, önceki gün İsmetpaşa Mahallesi 51010 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altı dükkân, üstü iki kat dairelerden oluşan binada çalışan klimacı Halil Balcı, üçüncü katta dış üniteyi monte etmek isterken klimanın borusunu dama çekerken dengesini kaybetti. Yerden metrelerce yüksekteyken bir anda aşağıya düşen Balcı, büyük panik yarattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Balcı, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Balcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Balcı'nın düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Balcı'nın bir anda dengesini kaybedip yere düştüğü ve çevredekilerin panik içerisinde yardım etmeye koştuğu görülüyor.

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