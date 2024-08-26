Adana'da Feci Kaza: Tır ile Çarpışan Motosikletteki Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kadın hayatını kaybetti. Olay, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir kavşakta gerçekleşti. Ercan Togay (54) idaresindeki 01 FBT 15 plakalı motosiklet, H.M.K. (60) yönetimindeki 01 ACH 162 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklette bulunan Ercan Togay ve arkasında oturan eşi Havva Togay, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Havva Togay'ın tırın altına savrulması sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti. Motosiklet sürücüsü Ercan Togay ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayı duyan Havva Togay'ın yakınları olay yerine gelerek büyük bir üzüntüyle gözyaşı döktü. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı ve tır sürücüsü H.M.K.'yi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Havva Togay'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.