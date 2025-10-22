Adana’da dehşet: Şantiyede annesini yaralayıp iş arkadaşını öldürdü

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yalak Mahallesi'ndeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Süleyman K., annesi Cevriye K.'nin (49) çalıştığı yemekhaneye geldi. Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi ve onun iş arkadaşı Şemsettin Atmaca (57) ile tartışmaya başladı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Süleyman K., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Şemsettin Atmaca ağır yaralanırken, anne Cevriye K. da vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şemsettin Atmaca, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralı anne Cevriye K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Süleyman K., jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.