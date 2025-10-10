PODCAST
Adana'da dehşet anları! Oyun salonuna pompalı tüfekli saldırı | O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 11:23
Adana'da bir kişinin oyun salonuna pompalı tüfekle dehşet saçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin 9-10 el ateş edip kaçtığı anlar yer aldı.
