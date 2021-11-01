ABD donanmasına ait savas gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD Donanmasına ait LCC-20 borda numaralı `USS Mount Whitney´ adlı amfibi komuta kontrol gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Ege Denizi´nden saat 08.10’da Çanakkale Boğazı´na giriş yapan LCC-20 borda numaralı `USS Mount Whitney´ adlı amfibi komuta kontrol gemisi, saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolü önünden geçen 189 metre uzunluğundaki gemi, Nara Burnu’nu da geçerek Marmara Denizi´ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik botu refakat etti.