8 katlı Rıza Bey Apartmanı böyle yıkıldı! Görüntüler ilk kez A Haber'de

İzmir'deki depremde yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren bir detay ortaya çıktı. Depremden saniyeler sonra çıkan görüntüler A Haber farkıyla ilk kez yayınlandı. İşte hâlâ arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü apartmanla ilgili o anlar...