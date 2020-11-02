İzmir'deki depremde yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren bir detay ortaya çıktı. Depremden saniyeler sonra çıkan görüntüler A Haber farkıyla ilk kez yayınlandı. İşte hâlâ arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü apartmanla ilgili o anlar...
8 katlı Rıza Bey Apartmanı böyle yıkıldı! Görüntüler ilk kez A Haber'de
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- 8 katlı Rıza Bey Apartmanı böyle yıkıldı! Görüntüler ilk kez A Haber'de
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