1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru! Son bloğun tamamlanması Başkan Erdoğan’ın canlı bağlantısı ile gerçekleşecek

16.05.2020 13:50

Temeli 2017’de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımı hızla devam ediyor. Köprünün 318 metrelik çelik kulelerinin son bloku, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılımıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım çalışmaları corona virüs önlemleri kapsamında hızla sürüyor. Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olarak ifade edilen köprünün, 9 aydır süren köprü ayakları için artık sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı.







ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK

Başkan Erdoğan'ın bugün telekonferansla katılacağı tören ile de Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloklar konulacak.





AYAKLAR 313.5 METREYE ULAŞTI

Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci blokların montajı başladı ve kulelerde 313.5 metre yüksekliğe ulaşıldı.





Son bloklar ise bugün düzenlenecek tören ile konulacak. Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise telekonferans ile katılacak.