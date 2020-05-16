Son dakika: Rus savaş gemisi Capatob İstanbul Boğazı'ndan geçti!

16.05.2020 11:12

Son dakika haberi... Rus ordusunun Karadeniz filosuna ait olduğu öğrenilen 150 borda numaralı "Capatob" isimli gemi, sabah saatlerinde Karadeniz'den Boğaz'a giriş yaptı. Boğazı geçişi sırasında gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü botları eşlik etti. Savaş gemisindeki bir askerin ise nöbet tutması dikkat çekti.

Rus donanmasına ait gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus ordusunun Karadeniz filosuna ait olduğu öğrenilen 150 borda numaralı "Capatob" isimli gemi, sabah saatlerinde Karadeniz'den Boğaz'a giriş yaptı.

Boğazı geçişi sırasında gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü botları eşlik etti.

Boğaz geçişi boyunca burun kısmında bir Rus askerin nöbet tuttuğu gemi, Marmara Denizi'nde seyrini sürdürdü.