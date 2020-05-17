17.05.2020 00:46

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izleyicisi tarafından ilgiyle takip edildi. Milyoner'in son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan ''Kanarya Adaları hangi ülkeye bağlıdır?'' sorusu damga vurdu. Peki, Kanarya Adaları hangi ülkeye bağlıdır? sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o sorunun cevabı...