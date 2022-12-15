18 haftalık hamile eşini öldüren koca: "Kayınvalidem 'Sen erkek değilsin, senin çocuğun olmaz' deyince kendimi kaybettim"

Isparta'da hamile eşini öldürüp kayınvalidesini yaralayan katil zanlısı koca hakim karşısına çıktı. Sanık, "Kayınvalidem 'Sen erkek değilsin, senin çocuğun olmaz' deyince kendimi kaybettim. Hedef gözetmeksizin ateş ettim. Asla böyle bir şey yapmayı düşünmüyordum" dedi. Olay, 21 Haziran günü Hızırbey Mahallesi 111. Cadde'deki 3 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. İnşaat işçisi Ayhan Y. (42), 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz'ın annesinin evine geldi. İddiaya göre çıkan tartışmanın ardından Ayhan Y., yanındaki tabancayla Rabia Y.'ye ateş edip olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Rabia Yılmaz ve karnındaki bebeğinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sırasında evde bulunan ve başını sıyıran kurşun nedeniyle hafif yaralanan Rabia Y.'nin annesi Ayfer Aydınlı ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.