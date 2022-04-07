RAMAZAN İMSAKİYE
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım çalışması havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım çalışması havadan görüntülendi
07.04.2022 09:34

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün ışıklandırma sistemlerinde nefes kesen bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. Yaklaşık 80 metre yükseklikte çelik halatlara tırmanarak çalışan işçilerin zorlu mesaisi çekilen görüntülere yansıdı. Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan İstanbul’un en önemli sembollerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ışıklandırma sistemlerine bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Onlarca metre yükseklikte köprünün çelik halatlarına tırmanan işçiler ışıklandırma sistemlerini yeniliyor. Daha önce tespit edilen düzgün çalışmayan led aydınlatmalar veya aydınlatmaya bağlı kablo sistemleri yenileri ile değiştiriliyor. İki kıtanın ortasından deniz seviyesinden yaklaşık 80 metre yükseklikte çelik halatlar üzerinde çalışan işçilerin nefes kesen mesaisi havadan görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özel günlerde farklı renkle ışıklandırıyor. Sorun olan kısımlar değiştirilerek köprünün aydınlatma sistemi ise çalışmaya devam ediyor.

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