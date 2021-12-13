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13 Aralık vaka ve vefat tablosu açıklandı! İşte koronavirüste son tablo...

13 Aralık vaka ve vefat tablosu açıklandı! İşte koronavirüste son tablo...
13.12.2021 21:33

OTOMATİK OYNAT

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Sağlık Bakanlığı, 13 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

Yaşam Videoları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi.

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