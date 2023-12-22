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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023, 17:49 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023, 18:00

🚗 Megakent İstanbul'da trafik durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı 🚦

Son dakika haberleri... İstanbul'da öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ile birlikte trafik kilitlendi. Mesai saati bitimiyle daha da yoğunlaşan trafik yüzde 90'a dayandı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı...

İstanbul'da yapılan uyarılarla birlikte öğleden sonra başlayan yağış etkisini akşam saatlerine doğru daha da artırdı.

Aksayan İstanbul ulaşımı yağışla birlikte adeta kilitlendi.

Yollarda araç kuyrukları oluşurken, D-100, TEM, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde araçlar zorlukla ilerledi.

İSTANBUL'DA TRAFİK YÜZDE 90'A DAYANDI
İBB yoğunluk haritasına göre saat 17.27 itibariyle İstanbul trafiği yüzde 87'yi gördü.

İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR
Öte yandan İstanbul Valiliği fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel MüdYapılan uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Batı Karadeniz'de rüzgarın Cumartesi (23.12.2023) günü ilk saatlerde doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde, batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (50-90 km/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar (24.12.2023) günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenip kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak geçişleri yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması istendi.

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