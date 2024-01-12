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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024, 21:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024, 21:16

▶️ Beykoz’da 'drift' yapan sürücüye ceza yağdı!

Beykoz’da drift yapan otomobil sürücüsüne 20 bin 778 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 günlüğüne el koyuldu. Ayrıca sürücü trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı gerekli adli işlemlerin yapılması için Beykoz Çavuşbaşı Şehit Üzeyir Kocatürk Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Beykoz'da Yahya Kemal caddesi üzerinde 4 Ocak tarihinde otomobiliyle drift yapan sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün radarına takıldı. 34 EFL 28 plakalı araç sürücü T.G. polis tarafından yakalandı.

Sürücü T.G.'ye drift yapmasından dolayı 20 bin 342 TL, saygısızca araç kullanmaktan 436 TL olmak üzere toplamda 20 bin 778 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı. Ayrıca 34 EFL 28 plakalı araç drift maddesi gereğince 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ayrıca sürücü trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı gerekli adli işlemlerin yapılması için Beykoz Çavuşbaşı Şehit Üzeyir Kocatürk Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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