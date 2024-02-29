PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024, 00:54 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024, 00:58

▶️ Balıkesir'de feci kaza! Freni boşalan kamyon eve girdi: 2 ölü

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, freni boşalan mıcır yüklü kamyon şarampole yuvarlanarak, inşaat halindeki eve çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü Halis Alkan (61) ve yolcu Murat Ç. (21) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Beton santralinden mıcır taşıyan Halis Alkan yönetimindeki 20 R 0721 plakalı kamyon, iddiaya göre rampadan inerken freni boşaldı.

Hızlanan kamyon, yol kenarında bulunan güvenlik bariyerini ezerek şarampole yuvarlandı. Devrilen kamyon, ters dönerek inşaat halinde bulunan dubleks eve çarparak durdu. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Halis Alkan ve araçta yolcu konumunda bulunan Murat Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırılırdı. Kamyon, olay yerine getirilen vinç yardımıyla kaldırılırken, trafik akışı tekrar sağlandı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı!
28.02.2024Çarşamba
▶️ İstanbul’da gökyüzünde ilginç görüntü!
28.02.2024Çarşamba
Beylikdüzü’nde tartıştığı komşusunu önce bıçakladı sonra arabasını yaktı
28.02.2024Çarşamba
Tramvay altında can pazarı!
28.02.2024Çarşamba
Beyoğlu’nda isale borusu patladı: Tazyikli su binaların boyunu aştı
28.02.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Başkan Erdoğan’dan Kütahya mitinginde önemli açıklamalar 43:49
Başkan Erdoğan’dan Kütahya mitinginde önemli açıklamalar
28.02.2024Çarşamba
CHP fondaşı TELE 1’de Ramazan öncesi skandal provokasyon: Oruç farz değil 01:15
"Oruç farz değil" dedi hakaret etti
28.02.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz 04:17
Başkan Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
28.02.2024Çarşamba
CHP’li Battal İlgezdi’den büyük rezillik! Vatandaşa hakaretler savurdu 01:40
CHP'li Battal İlgezdi'den büyük rezillik!
28.02.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA