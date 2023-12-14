▶️ Amasya'da korkunç olay! Boğanın saldırdığı mezbaha çalışanı yaşamını yitirdi; o anlar kamerada

Olay bugün öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan mezbahada meydana geldi. Kesim için mezbahaya getirilen boğa, araçtan indirildikten sonra görevli Kadir Bilen'e saldırdı. Boğanın boynuzlarıyla ağır yaralanan Bilen kanlar içerisinde yerde kaldı. Diğer mezbaha çalışanlarının müdahalesiyle sakinleştirilen boğa kesim alanına götürüldü. Ağır yaralanan Bilen olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bilen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Boğanın saldırma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.