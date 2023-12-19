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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 17:58 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 18:08

🔥 Adana'da eski hastane binasında yangın! Alevler tüm yapıyı sardı

Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi'nin hizmete açılmasının ardından kullanılmayan eski Adana Devlet Hastanesi'nin depo kısmında yangın çıktı. Kentin her bölgesinden dumanın görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki eski devlet hastanesinde çıktı. 2 işçinin mahsur kaldığı öğrenilen yangının ardından, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Hastanenin deposunda çıkan yangın, tüm binayı sardı.

Depoda bulunan kimyasallardan kaynaklı birden fazla patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA)'da yangına destek vermeye başladı.

Yangın henüz kontrol altına alınamazken hastanenin içerisinden patlamalar gelmeye devam ediyor. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

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