Sözde ekonomist Atilla Yeşilada'nın HALK TV'deki ''Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı'' sözleri yeniden gündemde

Kendisini ekonomist olarak tanıtan Atilla Yeşilada'nın 2020 yılında HALK TV'de sarf ettiği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yeşilada, Türkiye'nin düzelmesi için kendince birçok madde sayıp umudum var demişti.

Yeşilada televizyon kanalındaki konuşmasında ise umudunu yitirmediğinden söz edip "yapılması gerekli icraatlar" diyerek şunları söylemişti:

"(…) Osman Kavala'yı ve Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakılacak. S-400'ler bir depoya kilitlenecek. Merkez Bankası'na istediği kadar faiz arttırmak için yetki verilecek Eğer bunları yapıyorsa Türkiye düzelir.

FAİZ İNDİRİMİYLE ENFLASYONDA CİDDİ DÜŞÜŞLER YAŞANDI

TÜİK, Aralık 2022 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Aylık bazda enflasyon oranı yüzde 1,18 olurken, yıllık bazda ise büyük bir düşüş yaşanarak yüzde 64,27'ye geriledi.

Bir önceki ay yıllık enflasyon yüzde 84,39 seviyesindeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon verileriyle ilgili değerlendirmesinde, "Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

MUHALEFETİN FAİZ SEVDASI

Eğer Türkiye muhalefet gibi faiz artırımına gitseydi Batı ülkelerinin yaşadığı ekonomik krizi derinden yaşayacaktı.

Fondaş medyada Atilla Yeşilada'nın sözleri ilk değildi. Aynı ekranlarda geçen sene bugünlerde Türk Mukavemet teşkilatı da hedef alınmıştı.

Geçtiğimiz Haziran ayında Suriye'ye olası operasyon öncesi PKK'yı aklama çabalarına da girmişlerdi.

"SİHA'LARI DA TOPLATIP…"

Sosyal medyada Yeşilada'nın söz konusu konuşmasından kesitler paylaşılırken tepki de gösterildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP'li Atilla Yeşilada, 'Yapılması gerekenler belli. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak. S400'ler bir depoya kilitlenecek. Sınırsız faiz arttırılacak. Bunlar yapılırsa Türkiye düzelir' diyor. Elinize fırsat geçse SİHA'ları da toplatıp Yunanistan'a verirsiniz" ifadelerini kullandı.

"ATİLLA YEŞİLADA KISACASI 'ÜLKENİN ANAHTARINI VESAYETE TESLİM ET' DİYOR"

Sosyal medyada ise vatandaşlar Yeşilada'nın "tavsiyelerine" tepki gösterirken Hakan Akın "Atilla Yeşilada kısacası 'ülkenin anahtarını vesayete teslim et ve senin için öngörülene razı ol' diyor. Yazık. Çok yazık. Gençlere özgürlüğün ne olduğunu bunlar yüzünden anlatamıyoruz. İstediğini alabilmeyi özgürlük sanıyorlar. Bu uğurda köle olsalar bile" yorumunu yaptı.

Atilla Atasoy ise şu yorumu yaptı: "Ülkenin tapusunu da Amerika'ya yapalım, PKK ye de kiraya verelim istiyor."

HALK TV'NİN SAHİBİ UYUŞTURUCU BARONU MU?

Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte CHP ve yandaş medyası içinde çıkan savaş boyut kazanarak büyüyor.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kıran kırana bir çekişmeye tutuşmuş vaziyette.

Kılıçdaroğlu - İmamoğlu denklemindeki gerilim CHP medyasını da Ekremci ve Kemalci olarak ikiye ayırdı.



Bilindiği üzere fondaş Halk TV, İmamoğlu'nun adaylık hamlelerinin medya ayağı olarak hareket ediyor. Ekremci medyanın baş aktörü konumunda yer alan kanala Emin Çapa'nın tartışmalı bir şekilde geri dönüşüyle başlayan süreç, İmamoğlu'na yakın İsmail Küçükkaya'nın transfer edilmesiyle pekişti.



İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA 3 MİLYON DOLAR BONSERVİS, CAFER MAHİROĞLU'NA KIYAK...

Ekrem İmamoğlu'nun Küçükkaya'ya 3 milyon dolar bonservis ödediği konuşulurken Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a kaçak kat çıkmasına CHP'li İBB tarafından göz yumulması da dikkat çekti.



Yaşanan bu gelişmeler "Mangır Halk TV olmuş Ekrem TV" yorumlarını da beraberinde getirdi.



Öte yandan CHP medyasındaki Ekremci unsurlar dışında yer alan yapılar da her seferinde Halk TV'yi eleştirmekten geri durmuyor.



Geride bıraktığımız günlerde TELE 1'in Yayın Yönetmeni mangır Merdan Yanardağ, "Kılıçdaroğlu'ndan korkuyorlar" diyerek Halk TV'yi ve Levent Gültekin'i hedef tahtasına oturttu.





FONDAŞ CEPHESİ BİRBİRİNE DÜŞTÜ: "HALK TV UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPIYOR" İDDİASI

Tüm bu detayların gölgesinde bir başka yandaş isim olan Serdar Akinan'dan Halk TV'yi hedef alan bir çıkış geldi.



Halk TV'de programa çıkan isimlerin hepsinin sözleşmeleri olduğunun altını çizen Akinan, bu isimlerin aldığı ücretleri de "KRT'de alınan ücret bin liraysa burada alınan (Halk TV) rakam 15-20 bin TL" ifadeleriyle duyurdu.





Serdar Akinan bununla da sınırlı kalmadı ve Ekremci medyanın baş aktörü Halk TV'nin uyuşturucu ticareti yaptığını iddia etti.



Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Sezgin Baran Korkmaz ile son derece yakın. Romanya'da bir TIR yakalanmış, içerisinde uyuşturucu var. Yakalanan bu TIR'ın sahibi güya Cafer Mahiroğlu. Sonra soyadı da değişiyor. Biliyorsunuz asıl soyadı Mahiroğlu değil. Şimdi bu adam İngiltere'de milyonlarca dolarlık dev bir şirket kurmuş, o şirket batmış güya ve o para Türkiye'ye gelmiş... Bir binaya taşınıyor Halk TV şu anda. İstanbul'da devasa bir bina... Yapılan yatırım milyonlarca dolar... Altını çiziyorum reklam gelirleri belli.