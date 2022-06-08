Son dakika: Halk TV'de skandal sözler! Olası operasyon öncesi PKK'yı meşrulaştırma çabası

"SDG" İFADESİNİ TERÖRİSTLERİ MEŞRULAŞTIRMAK İSTEYEN ABD ORTAYA ATMIŞTI

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya tepkisini azaltmak ve terör örgütünü meşru bir zemine çekmek için girişimlerde bulunan ABD, terör örgütünü Suriye Demokratik Güçleri olarak tanımlamaya başlamıştı. Temelini YPG/PKK'nın oluşturduğu yapının içinde sözde Araplar ve Türkmenler'in de yer aldığı yalanı ortaya atılmıştı. ABD, teröristleri bu tanımlama ile koruma altına almak istiyor.