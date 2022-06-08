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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 08.06.2022 15:49
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    • 08.06.2022 15:49
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    Son dakika: Halk TV'de skandal sözler! Olası operasyon öncesi PKK'yı meşrulaştırma çabası

    Türkiye, sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için operasyon üzerine operasyon başlatırken Halk TV ise haberi aktarırken skandal ifadeler kullandı. Harita üzerinden Suriye'deki son durumu anlatan sunucu Burak Tatari, terör örgütü YPG/PKK'nın elindeki bölgeleri, Suriye Demokratik Güçleri'nin bölgesi olarak tanımladı. Bu tanımı ABD, terör örgütü YPG/PKK'yı gizlemek için ortaya atmıştı.

    Halk TV’de skandal sözler! PKK’yı meşrulaştırma çabası

    Suriye'ye operasyon için gün sayılırken, Halk TV ekranlarında yaşanan olay kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

    Sunucu Burak Tatari Suriye'deki son durumu aktarırken, terör örgütü YPG/PKK bölgelerini ABD'nin terör örgütünü meşrulaştırmak için kullandığı Suriye Demokratik Güçleri tanımı ile anlattı.

    HALK TV'DE TERÖR ÖRGÜTÜNE KAMUFLAJ!
    Halk TV'de Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesi değerlendirmeler yapıldı. Sunucu Burak Tatari, yansıtılan harita üzerinden hangi bölgede kimlerin olduğunu anlattı. Tam bu sırada büyük bir skandal yaşandı.

    Terör örgütü YPG/PKK'nın halka zulm ederek barındığı bölgeler Suriye Demokratik Güçleri şeklinde tanımlandı.

    "SDG" İFADESİNİ TERÖRİSTLERİ MEŞRULAŞTIRMAK İSTEYEN ABD ORTAYA ATMIŞTI
    Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya tepkisini azaltmak ve terör örgütünü meşru bir zemine çekmek için girişimlerde bulunan ABD, terör örgütünü Suriye Demokratik Güçleri olarak tanımlamaya başlamıştı. Temelini YPG/PKK'nın oluşturduğu yapının içinde sözde Araplar ve Türkmenler'in de yer aldığı yalanı ortaya atılmıştı. ABD, teröristleri bu tanımlama ile koruma altına almak istiyor.
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    Haberler Güncel Son dakika: Halk TV'de skandal sözler! Olası operasyon öncesi PKK'yı meşrulaştırma çabası
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