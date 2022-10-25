Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için ABD'ye düzenlediği icazet turu fiyaskoyla sonuçlandıktan sonra İYİ Parti heyeti ABD'ye gitti. Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz günlerde Sivas'ta yerel bir televizyonda yaptığı açıklamada "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir denmesi lazım. Görülmesi lazım" sözleriyle cumhurbaşkanlığı adaylığına ne kadar istekli olduğunu gözler önüne serdi. Ancak yine Meral Akşener duvarına çarptı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener "Psikolojik üstünlüğü kayıp mı ettiniz?" sorusuna "Doğrudur. Algılar olgular bunu sağlar. Bir şımarıklık çöktü ama siyasilere değil. Genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda" diyerek cevap verdi. "Kapsayıcı olacak, kutuplaştırmayacak, ciddi bir devlet deneyimi olacak, çılgın olmayacak, gece rüya görüp ertesi gün onları hayata geçirmeye çalışmayacak. Ve de kazanacak." diyerek de Kılıçdaroğlu'nun önüne bir kez daha set çekti. Ayrıca Akşener, henüz açıklamadığı bir isme dikkat çekerek "O kişinin kazanmasını çok istiyorum" dedi.